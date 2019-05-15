Помпео: РФ і США можуть працювати разом на благо народів двох країн і всього світу

“У нас є спільні інтереси і також є такі питання, де ми можемо співпрацювати, продуктивно працювати, можемо працювати разом для того, щоб наші народи успішно жили і весь світ також процвітав”, — сказав Помпео. Він уточнив, що президент США Дональд Трамп доручив йому приїхати в Росію саме з цим посланням для того, щоб він “поговорив про якісь ідеї, якісь проекти”.

Помпео вказав, що дві держави можуть співпрацювати в питаннях врегулювання ситуації навколо КНДР, в Афганістані і по іншим окремим проблемам, зокрема, в стратегічному діалозі. “Я сподіваюся, що ми зможемо з вами про це поговорити з тим, щоб весь світ від цього виграв”, — зазначив держсекретар США.

Помпео поінформував Путіна про те, що вважає свою зустріч у вівторок з головою МЗС Сергієм Лавровим “продуктивною”. Він зазначив, що вони обговорили з главою російської дипломатії теми, за якими у Москви і Вашингтона досі немає згоди, а також обговорили питання, що представляють взаємний інтерес.

Як повідомляв УНН, президент РФ заявив Помпео, що сподівається на відновлення відносин з США.