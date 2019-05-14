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Президент РФ заявив Помпео, що сподівається на відновлення відносин з США

Президент РФ заявив Помпео, що сподівається на відновлення відносин з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін сподівається, що зараз створюються умови для відновлення російсько-американських відносин. Про це російський лідер заявив на зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Як ви знаєте, зовсім недавно, кілька днів тому, я мав задоволення розмовляти з президентом Сполучених Штатів телефоном, у мене склалося враження, що президент налаштований на відновлення російсько-американських зв’язків, контактів, на рішення спільно питань, які представляють для нас взаємний інтерес, — сказав Путін. — Ми, зі свого боку, неодноразово говорили про те, що ми також хотіли б відновити відносини в повноформатному обсязі, сподіваюся, що зараз для цього створюються необхідні умови ”.

Президент РФ також зазначив, що доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера об’єктивна і підтверджує відсутність змови між РФ і діючою адміністрацією США.

“Не дивлячись на всю екзотичність роботи комісії пана Мюллера, треба віддати йому належне, в цілому він провів об’єктивне розслідування і підтвердив відсутність усіляких слідів і всілякої змови між Росією і діючою адміністрацією, що ми спочатку характеризували, як повну нісенітницю”, — сказав Путін.

Російський президент запевнив, що “ніякого втручання з нашого боку в вибори в США не було на державному рівні і бути не могло”. Проте, на думку президента РФ, все це послужило причиною погіршення міждержавних зв’язків. “Сподіваюся, що сьогодні ситуація змінюється”, — сказав він. Серед спільних позицій президент назвав збереження стратегічної стабільності, нерозповсюдження зброї масового знищення, вирішення регіональних криз, боротьбу з організованою злочинністю, боротьбу за вирішення екологічних проблем, питання бідності, а також інші питання сучасності і питання економічного характеру.

Путін зазначив, що перед цією зустріччю Лавров коротко розповів йому про підсумки своїх переговорів з Помпео. “Мені б дуже хотілося, щоб ваш візит до Росії, а в якості державного секретаря ви приїхали в нашу країну вперше, пішов на користь нашим двостороннім зв’язкам і сприяв би їх розвитку”, — додав він.

Нагадуємо, сенатори США підготували санкції проти будівельників “Північного потоку-2”.

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