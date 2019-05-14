Президент РФ заявил Помпео, что надеется на восстановление отношений с США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин надеется, что сейчас создаются условия для восстановление российско-американских отношений. Об этом российский лидер заявил на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону, у меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес, — сказал Путин. — Мы, со своей стороны, неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме, надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые условия”.
Президент РФ также отметил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера объективен и подтверждает отсутствие сговора между РФ и действующей администрацией США.
“Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали, как полную чушь”, — сказал Путин.
Российский президент заверил, что “никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло”. Тем не менее, по мнению президента РФ, все это послужило причиной ухудшению межгосударственных связей. “Надеюсь, что сегодня ситуация меняется”, — сказал он. Среди точек соприкосновения президент назвал сохранение стратегической стабильности, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьбу с организованной преступностью, борьбу за решение экологических проблем, вопросы бедности, а также другие вопросы современности и вопросы экономического характера.
Путин отметил, что перед этой встречей Лавров коротко рассказал ему об итогах своих переговоров с Помпео. “Мне бы очень хотелось, чтобы ваш визит в Россию, а в качестве государственного секретаря вы приехали в нашу страну впервые, пошел на пользу нашим двусторонним связям и способствовал бы их развитию”, — заключил он.
Напоминаем, сенаторы США подготовили санкции против строителей “Северного потока-2”.