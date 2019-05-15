Помпео: РФ и США могут работать вместе на благо народов двух стран и всего мира

“У нас есть общие интересы и также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать, можем работать вместе для того, чтобы наши народы успешно жили и весь мир также преуспевал”, — сказал Помпео. Он уточнил, что президент США Дональд Трамп поручил ему приехать в Россию именно с этим посланием для того, чтобы он “поговорил о каких-то идеях, каких-то проектах”.

Помпео указал, что две державы могут сотрудничать в вопросах урегулирования ситуации вокруг КНДР, в Афганистане и по другим отдельным проблемам, в частности, в стратегическом диалоге. “Я надеюсь, что мы сможем с вами об этом поговорить с тем, чтобы весь мир от этого выиграл”, — отметил госсекретарь США.

Помпео проинформировал Путина о том, что считает свою встречу во вторник с главой МИД Сергеем Лавровым “продуктивной”. Он отметил, что они обговорили с главой российской дипломатии темы, по которым у Москвы и Вашингтона до сих пор нет согласия, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщал УНН, президент РФ заявил Помпео, что надеется на восстановление отношений с США.