Глави МЗС Німеччини та Франції обговорили із Зеленським відновлення мінського процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Глави МЗС Німеччини та Франції Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про відновлення мінського процесу. Про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МЗС Німеччини, передає УНН.
"Це була надзвичайно гарна розмова. Разом із Жан-Івом Ле Дріаном ми обговорили, як відновити мінський процес", - написав Маас.
Глава МЗС Німеччини також наголосив, що "народ Східної України заслуговує на мир".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Робертом Портманом.