Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановление минского процесса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 6016 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69003 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110560 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137012 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановление минского процесса

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановление минского процесса

Киев  •  УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Главы МИД Германии и Франции Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о восстановлении минского процесса. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Германии, передает УНН.

"Это была очень хорошая беседа. Вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом мы обсудили, как восстановить минский процесс", - написал Маас.

Глава МИД Германии также отметил, что "народ Восточной Украины заслуживает мира".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом.

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