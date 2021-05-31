Меркель і Макрон заявили, що ситуація в Білорусі не вплине на переговори у нормандському форматі

Деталі

За словами Меркель, на даному етапі спостерігається затруднення в прогресі у переговорах в нормандському форматі.

Незважаючи на це, роботу необхідно продовжувати, оскільки нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі.

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"Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це означає, що Німеччина і Франція допомагають Україні в цьому форматі, і це важливо. На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі", - сказала вона.

При цьому Меркель додала, що країни ЄС мають намір "цілеспрямовано реалізовувати санкції проти Білорусі". Вона заявила, що засуджує дії білоруського лідера, відзначивши, "те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією - ніяк не відповідає стандартам Європи".

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав Меркель, заявивши, що процес врегулювання конфлікту на Донбасі повинен відбуватися саме в рамках нормандського формату.

"У таких ситуаціях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - зазначив Макрон.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого".



Інцидент викликав протести багатьох країн. У результаті, більшість авіакомпаній припинили польоти в Білорусь. Країни ЄС також ввели заборони на перетин повітряного простору Білорусі.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

З 29 травня, Україна закрила небо для літаків з Білорусі.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в список санкцій.