Меркель и Макрон заявили, что ситуация в Беларуси не повлияет на переговоры в нормандском формате

Детали

По словам Меркель, на данном этапе наблюдается затруднение в прогрессе по переговорам в нормандском формате.

Несмотря на это, работу необходимо продолжать, поскольку нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси.

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"Важно продолжать работу в нормандском формате, хотя прогресс там крайне затруднителен. Это значит, что Германия и Франция помогают Украине в этом формате, и это важно. По моему мнению, нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси", - сказала она.

При этом Меркель добавила, что страны ЕС намерены “целенаправленно реализовывать санкции против Беларуси”. Она заявила, что осуждает действия белорусского лидера, отметив, “то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией - никак не соответствует стандартам Европы”.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Меркель, заявив, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе должен происходить именно в рамках нормандского формата.

"В таких ситуациях нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - отметил Макрон.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.



Инцидент вызвал протесты многих стран. В результате, большинство авиакомпаний прекратили полеты в Беларусь. Страны ЕС также ввели запреты на пересечение воздушного пространства Беларуси.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 29 мая, Украина закрыла небо для самолетов из Беларуси.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.