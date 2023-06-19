Мер Тернополя поскаржився на пиятики в укриттях: "Це неподобство"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міський голова Тернополя Сергій Надал висловив обурення про використання мобільних вуличних укриттів для пиятики. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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"Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики", - написав Надал.
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Він також закликав жителів Тернополя повідомляти за номером 102, у разі якщо вони стали свідками подібної ситуації.
"Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає. Комунальні служби будуть продовжувати прибирати вуличні укриття", - додав очільник Тернополя.
Нагадаємо
На території Херсона та Херсонської області триває процес розгортання нових мобільних укриттів. За останніми даними, на території області вже функціонує понад 120 таких укриттів.
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