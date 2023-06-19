Мэр Тернополя пожаловался на пьянки в укрытиях: "Это безобразие"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Городской голова Тернополя Сергей Надал выразил возмущение об использовании мобильных уличных укрытий для пьянок. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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"Это безобразие, когда уличные мобильные укрытия используют для пьянки", - написал Надал.
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Он также призвал жителей Тернополя сообщать по номеру 102, в случае если они стали свидетелями подобной ситуации.
"Также обращаюсь к патрульной полиции, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет. Коммунальные службы будут продолжать убирать уличные укрытия", - добавил глава Тернополя.
Напомним
На территории Херсона и Херсонской области продолжается процесс развертывания новых мобильных укрытий. По последним данным, на территории области уже функционирует более 120 таких укрытий.
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