В Кривому Розі укриття врятувало життя працівникам підприємства - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, працівники підприємства в яке вночі поцілила російська ракета - сховались в укритті, це врятувало їм життя. Про це повідомив голова ВЦА міста Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Працівники підприємства реально перейшли в укриття, коли була оголошена повітряна тривога і через це залишились неушкодженими. Дякую за те, що вони це зробили", - повідомив Вілкул.
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Також Вілкул додав, що підприємства жодним чином не пов’язані з військово-промисловим комплексом, а відновити роботу у цих цехах буде "надзвичайно складно".