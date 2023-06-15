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В Кривом Роге укрытие спасло жизнь работникам предприятия - Вилкул

Киев • УНН

 • 6815882 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области, работники предприятия в которое ночью попала российская ракета - спрятались в укрытии, это спасло им жизнь. Об этом сообщил председатель ВГА города Александр Вилкул, пишет УНН.

В Кривом Роге укрытие спасло жизнь работникам предприятия - Вилкул

Цитата

"Работники предприятия реально перешли в укрытие, когда была объявлена воздушная тревога и поэтому остались невредимыми. Спасибо за то, что они это сделали", - сообщил Вилкул.

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Также Вилкул добавил, что предприятия никоим образом не связаны с военно-промышленным комплексом, а возобновить работу в этих цехах будет "чрезвычайно сложно".

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