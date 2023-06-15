В Кривом Роге укрытие спасло жизнь работникам предприятия - Вилкул

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"Работники предприятия реально перешли в укрытие, когда была объявлена воздушная тревога и поэтому остались невредимыми. Спасибо за то, что они это сделали", - сообщил Вилкул.

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Также Вилкул добавил, что предприятия никоим образом не связаны с военно-промышленным комплексом, а возобновить работу в этих цехах будет "чрезвычайно сложно".