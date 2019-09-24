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Мер російського Новокуйбишевська наклав на себе руки після відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишній мер міста Новокуйбишевська в Самарській області Володимир Фомін спробував вчинити суїцид, його привезли в лікарню, але лікарі не зуміли його врятувати, повідомляє портал НСК63, передає УНН.

Чиновника виявили у власному будинку. За попередніми даними, він здійснив спробу самогубства. Ці дані ТАСС підтвердили в Слідчому комітеті. Згодом, на сайті адміністрації Новокуйбишевська з’явилося повідомлення, що Володимир Фомін помер на 58-му році життя вранці 24 вересня.

Видання НСК63 з посиланням на власні джерела пише, що Фомін помер після того, як його доставили в реанімацію.

20 вересня Фомін оголосив, що йде у відставку з поста мера Новокуйбишевська за власним бажанням. 23 вересня міська дума затвердила його заяву. За даними 63.ru, він страждав від хвороби серця і переніс декілька операцій.

Як писав УНН, чоловік вчинив самогубство біля Держради Удмуртії, виступаючи на захист удмуртської мови.

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