Мер російського Новокуйбишевська наклав на себе руки після відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишній мер міста Новокуйбишевська в Самарській області Володимир Фомін спробував вчинити суїцид, його привезли в лікарню, але лікарі не зуміли його врятувати, повідомляє портал НСК63, передає УНН.
Чиновника виявили у власному будинку. За попередніми даними, він здійснив спробу самогубства. Ці дані ТАСС підтвердили в Слідчому комітеті. Згодом, на сайті адміністрації Новокуйбишевська з’явилося повідомлення, що Володимир Фомін помер на 58-му році життя вранці 24 вересня.
Видання НСК63 з посиланням на власні джерела пише, що Фомін помер після того, як його доставили в реанімацію.
20 вересня Фомін оголосив, що йде у відставку з поста мера Новокуйбишевська за власним бажанням. 23 вересня міська дума затвердила його заяву. За даними 63.ru, він страждав від хвороби серця і переніс декілька операцій.
Як писав УНН, чоловік вчинив самогубство біля Держради Удмуртії, виступаючи на захист удмуртської мови.