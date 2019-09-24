Мэр российского Новокуйбышевска покончил с собой после отставки

Чиновника обнаружили в собственном доме. По предварительным данным, он совершил попытку самоубийства. Эти данные ТАСС подтвердили в Следственном комитете. Впоследствии, на сайте администрации Новокуйбышевска появилось сообщение, что Владимир Фомин умер на 58-м году жизни утром 24 сентября.

Издание НСК63 со ссылкой на собственные источники пишет, что Фомин умер после того, как его доставили в реанимацию.

20 сентября Фомин объявил, что уходит в отставку с поста мэра Новокуйбышевска по собственному желанию. 23 сентября городская дума утвердила его заявление. По данным 63.ru, он страдал от болезни сердца и перенес несколько операций.

Как писал УНН, человек совершил самоубийство у Госсовета Удмуртии, выступая в защиту удмуртской языка.