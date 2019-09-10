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Чоловік вчинив самогубство біля Держради Удмуртії, виступаючи на захист удмуртської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Заслужений діяч науки Удмуртії Альберт Разін спробував влаштувати самоспалення біля входу в будівлю Держради. Чоловік отримав майже 100% опіків тіла, його госпіталізували в лікарню. Про це повідомило ТАСС, пише УНН.

Потерпілий боровся за збереження удмуртської мови. До спроби самоспалення він звертався до депутатів республіки із закликом “Удмуртський етнос зникає. У ваших силах врятувати його!”. До будівлі Держради він вийшов з плакатом “І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти”. Очевидці повідомили, що на Разіні була маска і багато шарів одягу.

“На даний момент він знаходиться в реанімаційному відділенні у вкрай важкому стані. Штучна вентиляція легенів, протишокові заходи”, — повідомив спершу журналістам головлікар 1-ї клінічної лікарні Удмуртії Олег Шевцов.

За фактом події Слідчий комітет почав перевірку. “В ході процесуальної перевірки буде встановлено мотиви цього акту, учасники дії, буде дана юридична оцінка”, — розповіли у відомстві.

О 15:05 Альберт Разін помер в лікарні від отриманих травм, не приходячи до тями. При самоспалення він отримав майже 100% опіків тіла.

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