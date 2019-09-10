Мужчина совершил самоубийство у Госсовета Удмуртии, выступая в защиту удмуртского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин попытался устроить самосожжение возле входа в здание Госсовета. Мужчина получил почти 100% ожогов тела, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщил ТАСС, пишет УНН.
Пострадавший боролся за сохранение удмуртского языка. До попытки самосожжения он обращался к депутатам республики с призывом “Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!”. К зданию Госсовета он вышел с плакатом “И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть”. Очевидцы сообщили, что на Разине была маска и много слоёв одежды.
“В настоящий момент он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Искусственная вентиляция легких, противошоковые мероприятия”, — сообщил сначала журналистам главврач 1-й клинической больницы Удмуртии Олег Шевцов.
По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. “В ходе процессуальной проверки будет установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка”, — рассказали в ведомстве.
В 15:05 Альберт Разин скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание. При самосожжении он получил почти 100% ожогов тела.