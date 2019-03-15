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Мер Києва Віталій Кличко відкрив у столиці сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова

Київ • УНН

 • 7180 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив у Києві сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого чотири роки тому в Москві. Переіменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою політика Жанною Нємцовою. Зелена зона знаходиться поруч з Посольством РФ - на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Мер Києва Віталій Кличко відкрив у столиці сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова

"Сьогодні ми в українській столиці відкриваємо сквер імені великого друга України, відомого російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова. Я знав Бориса особисто, ми спілкувалися. Нємцов часто бував в Україні та любив Україну", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні - теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Нємцова і у Вільнюсі.

"Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі, - відзначив Кличко. - Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху", - додав мер.

Віталій Кличко зазначив, що досі замовників вбивства Нємцова не встановили. «Але ж ми знаємо, що це було політичне вбивство і кому заважав Борис Нємцов, - зауважив мер. - Цей сквер буде кожного дня нагадувати російському посольству про тих людей, які борються за правду, за демократію і справедливість, за майбутнє своєї країни", - підкреслив він.

Нагадаємо, 15 листопада Київрада присвоїла скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту ім’я Бориса Нємцова.

За словами доньки російського опозиціонера, засновниці Фонду імені Бориса Нємцова Жанни Нємцової, ідея, як має виглядати меморіальна дошка та в якому місці скверу її встановити, належить Фонду. Макет пам’ятної дошки розробили російські архітектори.

"Мабуть, головне питання, яке багато кого цікавить, чому саме в Києві відкривається Меморіал на честь мого батька? Бо він, справді, був великим другом України. Найголовніше, мені здається, що його трагічна доля тісно пов'язана з тими подіями, які відбувалися і відбуваються в Україні", - сказала Жанна Нємцова.

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