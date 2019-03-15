Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова

КИЕВ. 15 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко открыл в Киеве сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого четыре года назад в Москве. Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с Посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.