Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко открыл в Киеве сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого четыре года назад в Москве. Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с Посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Я знал Бориса лично, мы общались. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину”, — сказал Кличко.
Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне — тоже у российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Немцова и в Вильнюсе.
“Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе, — отметил Кличко. — Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел Украине успеха”, — добавил мэр.
Виталий Кличко отметил, что до сих пор заказчиков убийства Немцова не установили.
“Но мы знаем, что это было политическое убийство и кому мешал Борис Немцов, — отметил мэр. — Этот сквер будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны”, - подчеркнул он.
Напомним, 15 ноября Киевсовет присвоил скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Бориса Немцова.
По словам дочери российского оппозиционера, основательницы Фонда имени Бориса Немцова Жанны Немцовой, идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду. Макет памятной доски разработали российские архитекторы.
“Пожалуй, главный вопрос, которых многих интересует, почему в Киеве открывается Мемориал в честь моего отца? Потому что он, действительно, был большим другом Украины. Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине”, - сказала Жанна Немцова.