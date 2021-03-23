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Мендель заробила близько 690 тис. грн та взяла автомобіль в кредит

Мендель заробила близько 690 тис. грн та взяла автомобіль в кредит

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Прессекретар Президента України Юлія Мендель за минулий рік заробила 684 тис. грн та придбала автомобіль Suzuki. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію на сайті НАЗК.

Деталі

Так, згідно з декларацією, дохід Мендель у 2020 році становив 684 048 грн — все заробітна плата отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами.

Також прес-секретар Зеленського вказала, що 18 грудня 2020 року придбала автомобіль Suzuki Vitara вартістю у 605 900 грн, на який взяла 388 901 грн кредиту.

Окрім того, в декларації вказано, що Мендель погасила кредит на квартиру в Києві площею 48,5 кв.м, придбану у 2018 році за 1 млн 215 тис. грн. Вона зазначила, що брала кредит на житло в розмірі 681 087 грн та сплатила 111 912 грн відсотків за позикою.

Доповнення

З червня по грудень 2019 року прес-секретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель отримала 370 563,02 гривні заробітної плати. В середньому, це близько 53 тисяч гривень на місяць.

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4 589 832 грн роялті від компаній “Квартал 95” та “Кіностолиця”.

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