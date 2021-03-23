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Мендель заработала около 690 тыс. грн и взяла автомобиль в кредит

Мендель заработала около 690 тыс. грн и взяла автомобиль в кредит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Прессекретар Президента Украины Юлия Мендель за прошлый год заработала 684 тыс. грн и приобрела автомобиль Suzuki. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно декларации, доход Мендель в 2020 году составил 684 048 грн — все заработная плата получена по основному месту работы в Государственном управлении делами.

Также пресс-секретарь Зеленского указала, что 18 декабря 2020 года приобрела автомобиль Suzuki Vitara стоимостью в 605 900 грн, на который взяла 388 901 грн кредита.

Кроме того, в декларации указано, что Мендель погасила кредит на квартиру в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенную в 2018 году за 1 млн 215 тыс. грн. Она отметила, что брала кредит на жилье в размере 681 087 грн и оплатила 111 912 грн процентов по займу.

Дополнение

С июня по декабрь 2019 года пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила 370 563,02 гривны заработной платы. В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 589 832 грн роялти от компаний “Квартал 95” и “Киностолица”.

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