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Мел Гібсон займеться створенням детективного серіалу "Ведмідь, що танцює"

Мел Гібсон займеться створенням детективного серіалу "Ведмідь, що танцює"

Київ • УНН

 • 11669 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Актор і режисер Мел Гібсон займеться створенням детективного серіалу "Ведмідь, що танцює" для каналу USA Network. Про це повідомляє Deadline, передає УНН.

Повідомляється, що разом з Гібсоном над серіалом буде працювати лауреат премії "Оскар" Роберт Таун і продюсер Майк Медавой. Серіал буде заснований на книзі Джеймса Крамлі. Дія серіалу розгортається в Монтані, головний герой шоу – детектив Міло Драгович.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix створив додаток Coach, який є аналогом додатку із однієї з серій серіалу "Чорне дзеркало", за допомогою якого можна перевірити довжину стосунків.

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