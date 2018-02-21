Мел Гібсон займеться створенням детективного серіалу "Ведмідь, що танцює"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Актор і режисер Мел Гібсон займеться створенням детективного серіалу "Ведмідь, що танцює" для каналу USA Network. Про це повідомляє Deadline, передає УНН.
Повідомляється, що разом з Гібсоном над серіалом буде працювати лауреат премії "Оскар" Роберт Таун і продюсер Майк Медавой. Серіал буде заснований на книзі Джеймса Крамлі. Дія серіалу розгортається в Монтані, головний герой шоу – детектив Міло Драгович.
Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix створив додаток Coach, який є аналогом додатку із однієї з серій серіалу "Чорне дзеркало", за допомогою якого можна перевірити довжину стосунків.