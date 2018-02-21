Мел Гибсон займется созданием детективного сериала "Танцующий медведь"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Актер и режиссер Мел Гибсон займется созданием детективного сериала "Танцующий медведь" для канала USA Network. Об этом сообщает Deadline, передает УНН.
Сообщается, что вместе с Гибсоном над сериалом будет работать лауреат премии "Оскар" Роберт Таун и продюсер Майк Медавой. Сериал будет основан на книге Джеймса Крамли. Действие сериала разворачивается в Монтане, главный герой шоу - детектив Мило Драгович.
Напомним, стриминговий сервис Netflix создал приложение Coach, которое является аналогом приложения с одной из серий сериала "Черное зеркало", с помощью которого можно проверить длину отношений.