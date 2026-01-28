$42.960.17
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Мексика скоротила імпорт палива до 16-річного мінімуму, створивши проблеми для НПЗ США

Київ • УНН

Мексика відродила нафтопереробний сектор, скоротивши імпорт палива до найнижчого рівня з 2010 року. Це призвело до проблем для НПЗ США, які втрачають найбільшого покупця на тлі рекордного накопичення запасів бензину та дизелю.

Мексика скоротила імпорт палива до 16-річного мінімуму, створивши проблеми для НПЗ США

Мексика демонструє стрімке відродження власного нафтопереробного сектору, що призвело до найнижчих показників закупівлі палива за кордоном з 2010 року. Така політика державної компанії Petroleos Mexicanos (Pemex) стала серйозним викликом для нафтопереробної галузі США, яка втрачає свого найбільшого покупця на тлі рекордного накопичення запасів бензину та дизелю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головним рушієм паливної незалежності Мексики став гігантський нафтопереробний завод Dos Bocas (Olmeca), який у грудні вийшов на рекордні 77,5% своєї потужності. Окрім запуску нового заводу, Pemex активувала нову коксувальну установку на Тульському НПЗ, що дозволяє переробляти мазутний шлам у високоцінне моторне паливо. Завдяки цим заходам мексиканські заводи працюють на найвищих темпах за останнє десятиліття.

Скорочення імпорту вдарило по таких американських енергетичних гігантах, як Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. та Exxon Mobil Corp. Для них ситуація ускладнюється тим, що запаси бензину в США наразі є найвищими з часів пандемії, а запаси дизельного палива перебувають на дворічному максимумі, що тисне на світові ціни.

Ризики перевантаження та плани на майбутнє

Попри успіхи, експерти ставлять під сумнів здатність Мексики підтримувати такі високі темпи виробництва тривалий час. Обладнання мексиканських НПЗ схильне до поломок при інтенсивній експлуатації, що вже підтвердили нещодавні пожежі на заводах Dos Bocas та Salina Cruz.

Проте Pemex планує утримувати посилений режим роботи щонайменше до квітня, щоб забезпечити внутрішній попит під час пікового періоду автомобільних перевезень. Якщо мексиканським енергетикам вдасться уникнути масштабних аварій, залежність країни від американського палива може зникнути остаточно, що змусить НПЗ США шукати нові ринки збуту в умовах надлишку пропозиції. 

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Bloomberg
Мексика
Сполучені Штати Америки