Мексика скоротила імпорт палива до 16-річного мінімуму, створивши проблеми для НПЗ США

Мексика демонструє стрімке відродження власного нафтопереробного сектору, що призвело до найнижчих показників закупівлі палива за кордоном з 2010 року. Така політика державної компанії Petroleos Mexicanos (Pemex) стала серйозним викликом для нафтопереробної галузі США, яка втрачає свого найбільшого покупця на тлі рекордного накопичення запасів бензину та дизелю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головним рушієм паливної незалежності Мексики став гігантський нафтопереробний завод Dos Bocas (Olmeca), який у грудні вийшов на рекордні 77,5% своєї потужності. Окрім запуску нового заводу, Pemex активувала нову коксувальну установку на Тульському НПЗ, що дозволяє переробляти мазутний шлам у високоцінне моторне паливо. Завдяки цим заходам мексиканські заводи працюють на найвищих темпах за останнє десятиліття.

Скорочення імпорту вдарило по таких американських енергетичних гігантах, як Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. та Exxon Mobil Corp. Для них ситуація ускладнюється тим, що запаси бензину в США наразі є найвищими з часів пандемії, а запаси дизельного палива перебувають на дворічному максимумі, що тисне на світові ціни.

Ризики перевантаження та плани на майбутнє

Попри успіхи, експерти ставлять під сумнів здатність Мексики підтримувати такі високі темпи виробництва тривалий час. Обладнання мексиканських НПЗ схильне до поломок при інтенсивній експлуатації, що вже підтвердили нещодавні пожежі на заводах Dos Bocas та Salina Cruz.

Проте Pemex планує утримувати посилений режим роботи щонайменше до квітня, щоб забезпечити внутрішній попит під час пікового періоду автомобільних перевезень. Якщо мексиканським енергетикам вдасться уникнути масштабних аварій, залежність країни від американського палива може зникнути остаточно, що змусить НПЗ США шукати нові ринки збуту в умовах надлишку пропозиції.

