Мексика сократила импорт топлива до 16-летнего минимума, создав проблемы для НПЗ США

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Мексика возродила нефтеперерабатывающий сектор, сократив импорт топлива до самого низкого уровня с 2010 года. Это привело к проблемам для НПЗ США, которые теряют крупнейшего покупателя на фоне рекордного накопления запасов бензина и дизеля.

Мексика сократила импорт топлива до 16-летнего минимума, создав проблемы для НПЗ США

Мексика демонстрирует стремительное возрождение собственного нефтеперерабатывающего сектора, что привело к самым низким показателям закупки топлива за рубежом с 2010 года. Такая политика государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) стала серьезным вызовом для нефтеперерабатывающей отрасли США, которая теряет своего крупнейшего покупателя на фоне рекордного накопления запасов бензина и дизеля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главным двигателем топливной независимости Мексики стал гигантский нефтеперерабатывающий завод Dos Bocas (Olmeca), который в декабре вышел на рекордные 77,5% своей мощности. Помимо запуска нового завода, Pemex активировала новую коксовальную установку на Тульском НПЗ, что позволяет перерабатывать мазутный шлам в высокоценное моторное топливо. Благодаря этим мерам мексиканские заводы работают на самых высоких темпах за последнее десятилетие.

Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи28.01.26, 02:08 • 7488 просмотров

Сокращение импорта ударило по таким американским энергетическим гигантам, как Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. и Exxon Mobil Corp. Для них ситуация усложняется тем, что запасы бензина в США сейчас являются самыми высокими со времен пандемии, а запасы дизельного топлива находятся на двухлетнем максимуме, что давит на мировые цены.

Риски перегрузки и планы на будущее

Несмотря на успехи, эксперты ставят под сомнение способность Мексики поддерживать такие высокие темпы производства длительное время. Оборудование мексиканских НПЗ склонно к поломкам при интенсивной эксплуатации, что уже подтвердили недавние пожары на заводах Dos Bocas и Salina Cruz.

Однако Pemex планирует удерживать усиленный режим работы как минимум до апреля, чтобы обеспечить внутренний спрос во время пикового периода автомобильных перевозок. Если мексиканским энергетикам удастся избежать масштабных аварий, зависимость страны от американского топлива может исчезнуть окончательно, что заставит НПЗ США искать новые рынки сбыта в условиях избытка предложения. 

Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10.01.26, 07:29 • 70212 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Мексика
Соединённые Штаты