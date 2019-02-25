Мексика мерзне та вкривається снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сильне похолодання та снігопади спостергіаються у північній частині Мексики, в деяких районах температура повітря впала до -8°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядовий сайт gob.mx.
Зранку морози вразили північ Мексики, де влітку зазвичай температура повітря складає до +50°C.
Соцмережі переповнені фото та відео засніжених міських пейзажів країни - користувачі діляться своїми враженнями від похолодання.
Раніше УНН повідомляв, що снігом засипало Грецію, що зазвичай має взимку теплу погоду.
Також негода бушує в Канаді - на півдні країни сильні вітри зі снігом обірвали лініїї електропередач, залишивши без світла близько 35 тис. людей.
Нагадаємо, протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих, які пов'язують із кліматичними змінами, загинули 10373 людей.