Мексика мерзне та вкривається снігом

Зранку морози вразили північ Мексики, де влітку зазвичай температура повітря складає до +50°C.

Соцмережі переповнені фото та відео засніжених міських пейзажів країни - користувачі діляться своїми враженнями від похолодання.

Раніше УНН повідомляв, що снігом засипало Грецію, що зазвичай має взимку теплу погоду.

Також негода бушує в Канаді - на півдні країни сильні вітри зі снігом обірвали лініїї електропередач, залишивши без світла близько 35 тис. людей.

Нагадаємо, протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих, які пов'язують із кліматичними змінами, загинули 10373 людей.