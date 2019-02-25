Мексика мерзнет и покрывается снегом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 9803 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34785 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118786 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121844 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123991 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122281 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154134 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мексика мерзнет и покрывается снегом

Мексика мерзнет и покрывается снегом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сильное похолодание и снегопады спостергиаються в северной части Мексики, в некоторых районах температура воздуха упала до -8°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный сайт gob.mx.

Утром морозы поразили север Мексики, где летом обычно температура воздуха составляет до +50°C.

Соцсети переполнены фото и видео заснеженных городских пейзажей страны - пользователи делятся своими впечатлениями от похолодания.

Ранее УНН сообщал, что снегом засыпало Грецию, которая обычно имеет зимой теплую погоду.

Также непогода бушует в Канаде - на юге страны сильные ветры со снегом оборвали линии и электропередач, оставив без света около 35 тыс. человек.

Напомним, в течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий, которые связывают с климатическими изменениями, погибли 10373 человек.

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