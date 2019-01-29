Внаслідок стихійних лих торік загинули понад 10 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих загинули 10373 людей, в той час як в період 2009-2017 рр. кількість загиблих становила 77144 людини. Про це повідомляє Центр досліджень з епідеміології стихійних лих за результатами аналізу 281 подій, пов’язуючи лиха з процесом глобальних кліматичних змін, передає УНН.
За даними Центру, більшість жертв на рахунку землетрусів та цунамі, які також вплинули на життя понад 60 млн людей.
"Жодна частина земної кулі не уникла впливу екстремальних погодних подій минулого року", - зазначив представник Центру Мамі Міцуторі.
Він також додав, що час до невідворотного стану глобального потепління скорочується, і необхідно швидко реагувати на зміни клімату.
"Ми повинні бути однаково активні щодо адаптації до зміни клімату, що означає зменшення ризику стихійних лих у наших містах, уникаючи створення нових ризиків шляхом кращого землекористування, більш жорстких правил планування та будівельних норм, захисту екосистем, зменшення бідності та вжиття заходів для зменшення впливу на рівень моря", - підкреслив він.
В період між 2000-2017 рр. внаслідок стихійних лих загинули 77144 людини, тобто в середньому кількість жертв сягала трохи більше 4,5 тис. на рік, що значно менше, ніж у 2018 році.
Раніше УНН повідомляв, що в Брюсселі на демонстрацію на підтримку заходів з боротьби зі змінами клімату вийшли 70 тисяч людей.