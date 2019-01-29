Внаслідок стихійних лих торік загинули понад 10 тисяч людей

КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих загинули 10373 людей, в той час як в період 2009-2017 рр. кількість загиблих становила 77144 людини. Про це повідомляє Центр досліджень з епідеміології стихійних лих за результатами аналізу 281 подій, пов’язуючи лиха з процесом глобальних кліматичних змін, передає УНН.