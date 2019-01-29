В результате стихийных бедствий в прошлом году погибли более 10 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий погибли 10373 человек, в то время как в период 2009-2017 гг. Количество погибших составило 77144 человека. Об этом сообщает Центр исследований по эпидемиологии стихийных бедствий по результатам анализа 281 событий, связывая бедствия с глобальным процессом изменения климата, передает УНН.
По данным Центра, большинство жертв на счету землетрясений и цунами, которые также повлияли на жизнь более 60 млн человек.
"Ни одна часть земного шара не избежала влияния экстремальных погодных событий прошлого года", - отметил представитель Центра Маме Мицутори.
Он также добавил, что время до неотвратимого состояния глобального потепления сокращается, и необходимо быстро реагировать на изменения климата.
"Мы должны быть одинаково активны по адаптации к изменению климата, что означает уменьшение риска стихийных бедствий в наших городах, избегая создания новых рисков путем лучшего землепользования, более жестких правил планирования и строительных норм, защиты экосистем, уменьшение бедности и принятия мер по уменьшению воздействия на уровень моря", - подчеркнул он.
В период между 2000-2017 гг. В результате стихийных бедствий погибли 77 144 человека, то есть в среднем число жертв достигало чуть больше 4,5 тыс. в год, что значительно меньше, чем в 2018 году.
Ранее УНН сообщал, что в Брюсселе на демонстрацию в поддержку мер по борьбе с изменениями климата вышли 70 000 человек.