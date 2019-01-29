В результате стихийных бедствий в прошлом году погибли более 10 тысяч человек

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104469 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139649 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137247 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165086 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 52666 просмотра
Украину ждут три теплых дня: воздух прогреется до +18°

Украину ждут три теплых дня: воздух прогреется до +18°

8 марта, 17:32 • 26094 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 43764 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 24008 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 21144 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 129844 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165087 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 175676 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 186714 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 139652 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101669 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106065 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108787 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108295 просмотра
Актуальное
В результате стихийных бедствий в прошлом году погибли более 10 тысяч человек

В результате стихийных бедствий в прошлом году погибли более 10 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 10525 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий погибли 10373 человек, в то время как в период 2009-2017 гг. Количество погибших составило 77144 человека. Об этом сообщает Центр исследований по эпидемиологии стихийных бедствий по результатам анализа 281 событий, связывая бедствия с глобальным процессом изменения климата, передает УНН.

По данным Центра, большинство жертв на счету землетрясений и цунами, которые также повлияли на жизнь более 60 млн человек.

"Ни одна часть земного шара не избежала влияния экстремальных погодных событий прошлого года", - отметил представитель Центра Маме Мицутори.

Он также добавил, что время до неотвратимого состояния глобального потепления сокращается, и необходимо быстро реагировать на изменения климата.

"Мы должны быть одинаково активны по адаптации к изменению климата, что означает уменьшение риска стихийных бедствий в наших городах, избегая создания новых рисков путем лучшего землепользования, более жестких правил планирования и строительных норм, защиты экосистем, уменьшение бедности и принятия мер по уменьшению воздействия на уровень моря", - подчеркнул он.

В период между 2000-2017 гг. В результате стихийных бедствий погибли 77 144 человека, то есть в среднем число жертв достигало чуть больше 4,5 тыс. в год, что значительно меньше, чем в 2018 году.

Ранее УНН сообщал, что в Брюсселе на демонстрацию в поддержку мер по борьбе с изменениями климата вышли 70 000 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы