Циклон "Океаніс" засипав Грецію снігом

Холодний фронт з півночі Європи приніс рясні снігопади та різке падіння температури на 10-15 градусів, що зовсім нетипово для Греції, в якій тепла погода зберігається навіть взимку.

Внаслідок снігопаду порушено транспортне сполучення в північній та центральній частинах країни, в аеропортах скасовують авіарейси, а в гірських районах закриті автотраси.

Також порушено паромне сполучення у Егейському морі внаслідок штормового вітру.

Раніше УНН повідомляв, що на півдні Канади штормові вітри та снігопади призвели до відключення електроенергії у близько 35 тис. громадян.

Нагадаємо, протягом 2018 року в світі внаслідок стихійних лих, які пов'язують із кліматичними змінами, загинули 10373 людей.