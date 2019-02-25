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Внаслідок шторму в Канаді без електроенергії залишились 35 тисяч людей

Внаслідок шторму в Канаді без електроенергії залишились 35 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У південному Онтаріо в Канаді бушують потужні вітри, що призвели до відключення електроенергії у деяких районах. Наразі без світла перебувають близько 35 тис. людей, передає УНН з посиланням на Global News.

Стихія обрушилась на райони від Віндзора до Корнуолла з вітром і снігом. Синоптики очікують повені внаслідок видування води з водоймів. Силу вітру розцінюють як ураганну.

Видимість внаслідок негоди суттєво знижається і синоптики попереджають про небезпеки дорожнього руху. Окрім цього, в інших областях попереджають про сніговий шквал.

Місцева енергетична компанія обіцяє своїм клієнтам полагодити лінії електропередач до ночі понеділка - тоді ж очікується пом'якшення погоди.

Раніше УНН повідомляв, що у Лос-Анджелесі на південному заході американського штату Каліфорнія пішов сніг, що вразило місцевих жителів. 

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