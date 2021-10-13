Медсестрам і медбратам пропонують дозволити робити щеплення без участі лікаря

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“В Україні планують дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство“, в окремих випадках ухвалювати рішення про щеплення без участі лікаря”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підготовлено відповідні зміни до наказу МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595. Зараз ці зміни оприлюднені для громадського обговорення.

“Запропоновані зміни нададуть можливість медичній сестрі чи брату проводити профілактичні щеплення без залучення лікаря, що особливо актуально в період пандемії COVID-19 та сезон грипу, коли завантаженість медперсоналу дуже висока, та покращать доступність до захисту від вакциноконтрольованих інфекцій”, — зазначається в повідомленні.

У МОЗ зауважують, що до здійснення щеплень будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з проведення щеплень і навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину (тяжка алергічна реакція, втрата свідомості тощо).

Також передбачено, що за особою залишається право вибору — погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря чи звернутися на консультацію до лікаря перед вакцинацією. Окрім того, визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

“Здійснення щеплень молодшим медичним персоналом без участі лікаря, є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу. Так, в США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають медичних студентів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.