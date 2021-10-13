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Медсестрам и медбратьям предлагают разрешить делать прививки без участия врача

Медсестрам и медбратьям предлагают разрешить делать прививки без участия врача

Киев  •  УНН

 • 25300 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине планируют разрешить медсестрам и медбратьям в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.

Цитата:

"В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательный степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подготовлены соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 года № 595. Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения.

"Предложенные изменения дадут возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и сезон гриппа, когда загруженность медперсонала очень высока, и улучшат доступность к защите от вакциноконтролированных инфекций", - отмечается в сообщении.

В Минздраве отмечают, что к осуществлению прививок будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по проведению прививок и обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и т.д.).

Также предусмотрено, что за лицом остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

"Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают медицинских студентов", - говорится в сообщении.

Дополнение

Министерство здравоохранения 7 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными.

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