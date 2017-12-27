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Медики розповіли, як зберегти здоров’я під час новорічних свят

Київ • УНН

 • 25137 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Рівно за тиждень по всій Україні почнуться святкування Нового Року. Проте святковий настрій українцям можуть зіпсувати такі проблеми, як переїдання, отруєння алкогольними напоями чи просто побутові травми, кількість яких традиційно збільшується під час святкувань. Як вберегти своє здоров’я на свята, УНН розповів завідувач консультативного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко.

Медики розповіли, як зберегти здоров’я під час новорічних свят

Медпрацівники нагадують, що ситна і пізня новорічна вечеря — це досить тяжке випробування для організму, зокрема для системи травлення. Доцільнішим було б повечеряти трохи раніше — о 8-9 годині вечора, а до святкового столу до традиційного шампанського подати легкі закуски. Від страв, які перетравлюються занадто довго — смаженого м’яса, солінь, маринадів, копчень — медики радять утримуватись взагалі.

Окрім того, щоб допомогти шлунково-кишковому тракту впоратись із навантаженням, лікарі радять приймати ферментативні препарати.

“Кожна людина індивідуально повинна знати свою міру. Ферментативні препарати допомагають, їх бажано прийняти під час їжі, якщо ви знаєте, що вас чекає довге застілля. Одна-дві таблетки стандартних ферментативних препаратів — це непоганий варіант. І все ж більш правильним буде розподілити свої сили під час прийому їжі”, — зазначив О.Комашко.

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Господиням слід уникати страв, що містять екзотичні продукти — існує ймовірність виникнення алергічної реакції організму на незвичну їжу.

“Новорічна ніч — не найкращий час, щоб експериментувати з новими продуктами, які ви ніколи не куштували”, — підкреслив завідувач.

Якщо без цього не обійтись, лікарі радять куштувати їх з або після овочевого салату.

Під час вечері, зазначають медики, не варто куштувати все підряд — краще обмежитись декількома стравами. У разі якщо ви все ж знехтували цим правилом, лікарі радять їсти повільно і потроху.

Ще однією з порад як до новорічного, так і для будь-якого застілля, є добре закусувати під час вживання алкогольних напоїв — це сповільнить усмоктування алкоголю зі шлунка. Не слід змішувати різні алкогольні напої, а також в жодному разі не слід пити червоне вино після вживання міцних напоїв.

Лікарі розповіли, як не натрапити на “сурогат” у новорічну ніч.

“Оберіть один напій, який ви будете пити весь вечір, вживайте рівномірно, невеликими порціями, щоб отримати задоволення, а не похмілля на наступний день. З приводу отруєння сурогатами, тут немає 100% гарантії, що вам він не попадеться, тому що зараз підроблюють і дорогий алкоголь, але ціна — це один із захисних факторів”, — зазначив медик.

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За словами фахівця, дорогий алкоголь, як правило, рідше підроблюють.

“Зі звичайного алкоголю — краще все таки купувати в мережах супермаркетів, у них, як правило, менший шанс придбати підробку. Не слід купувати в кіосках і дрібних точках”, — додав він.

З переліку алкогольних напоїв найчастіше труяться горілкою, зазначив лікар.

Окрім того, за словами фахівців, аби вберегти себе від похмільного синдрому, слід на кожну склянку алкоголю випивати по склянці води. Це зменшить ризик зневоднення. Проте газованих солодких напоїв слід уникати — вони підвищать всмоктування алкоголю.

Лікарі настійно радять українцям, які вирішили провести Новий рік в гостях або відвідати новорічну ялинку, вдягтись по погоді. Якщо новорічне святкування проходить з використанням салютів, феєрверків та інших засобів, необхідно доручити влаштування такого заходу навченій людині.

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“Дуже часто під час свят люди люблять запускати салюти, підривати пітарди. Особливо це небезпечно під впливом дії алкоголю, тому що людина втрачає пильність, нехтуються заходи безпеки і люди іноді отримують травми на рівному місці”, — зазначив О.Комашко.

Петарди ж краще не використовувати взагалі.

Медичні працівники нагадали, що працюватимуть цілодобово протягом свят та готові для консультацій і допомоги громадянам у разі необхідності.

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