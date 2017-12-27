Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38665 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93030 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109013 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122079 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142489 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159165 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122638 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138667 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189700 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290897 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186166 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41412 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26177 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12952 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186208 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243093 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444737 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398027 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482876 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26213 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26052 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41443 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64195 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70431 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников

Киев • УНН

 • 25137 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Ровно через неделю по всей Украине начнутся празднования Нового Года. Однако праздничное настроение украинцев могут испортить такие проблемы, как переедание, отравление алкогольными напитками или просто бытовые травмы, количество которых традиционно увеличивается во время празднований. Как уберечь свое здоровье на праздники, УНН рассказал заведующий консультативного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

Медики рассказали, как сохранить здоровье во время новогодних праздников

Медработники напоминают, что плотный и поздний новогодний ужин — это достаточно тяжелое испытание для организма, в частности для системы пищеварения. Целесообразнее было бы поужинать немного раньше — в 8-9 часов вечера, а к праздничному столу к традиционному шампанскому подать легкие закуски. От блюд, которые перевариваются слишком долго — жареного мяса, солений, маринадов, копчений — медики советуют воздерживаться вообще.

Кроме того, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту справиться с нагрузкой, врачи советуют принимать ферментативные препараты.

“Каждый человек индивидуально должен знать свою меру. Ферментативные препараты помогают, их желательно принять во время еды, если вы знаете, что вас ждет долгое застолье. Одна-две таблетки стандартных ферментативных препаратов — это неплохой вариант. И все же более правильным будет распределить свои силы во время приема пищи”, — отметил А.Комашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне рассказали, сколько они готовы потратить на новогодние праздники

Хозяйкам следует избегать блюд, содержащих экзотические продукты — существует вероятность возникновения аллергической реакции организма на непривычную пищу.

“Новогодняя ночь — не лучшее время, чтобы экспериментировать с новыми продуктами, которые вы никогда не пробовали”, — подчеркнул заведующий.

Если без этого не обойтись, врачи советуют пробовать их с или после овощного салата.

Во время ужина, отмечают медики, не стоит пробовать все подряд — лучше ограничиться несколькими блюдами. В случае если вы все же пренебрегли этим правилом, врачи советуют есть медленно и понемногу.

Еще один из советов как для новогоднего, так и любого застолья — это хорошо закусывать во время употребления алкогольных напитков — это замедлит всасывание алкоголя из желудка. Не следует смешивать различные алкогольные напитки, а также ни в коем случае не следует пить красное вино после употребления горячительных напитков.

Врачи рассказали, как не попасть на “суррогат” в новогоднюю ночь.

“Выберите один напиток, который вы будете пить весь вечер, употребляйте равномерно, небольшими порциями, чтобы получить удовольствие, а не похмелье на следующий день. По поводу отравления суррогатами, здесь нет 100% гарантии, что вам он не попадется, потому что сейчас подделывают и дорогой алкоголь, но цена — это один из защитных факторов”, — отметил медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты признались, с каким алкоголем празднуют Новый год — опрос

По словам специалиста, дорогой алкоголь, как правило, реже подделывают.

“Из обычного алкоголя — лучше все же покупать в сетях супермаркетов, там, как правило, меньше шансов приобрести подделку. Не следует покупать в киосках и мелких точках”, — добавил он.

Из перечня алкогольных напитков чаще всего травятся водкой, отметил врач.

Кроме того, по словам специалистов, чтобы уберечь себя от похмельного синдрома, следует на каждый стакан алкоголя выпивать по стакану воды. Это уменьшит риск обезвоживания. Однако газированных сладких напитков следует избегать — они повысят всасывание алкоголя.

Врачи настоятельно советуют украинцам, которые решили провести Новый год в гостях или посетить новогоднюю елку, одеться по погоде. Если новогоднее празднование проходит с использованием салютов, фейерверков и других средств, необходимо поручить устройства такого мероприятия обученному человеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Новый год в Украине ожидается “весенняя” погода

“Очень часто во время праздников люди любят запускать салюты, взрывать питарды. Особенно это опасно под воздействием алкоголя, потому что человек теряет бдительность, игнорируются меры безопасности и люди иногда получают травмы на ровном месте", - отметил А.Комашко.

Петарды же лучше не использовать вообще.

Медицинские работники напомнили, что работать круглосуточно в течение праздников и готовы для консультаций и помощи гражданам в случае необходимости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53