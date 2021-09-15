Медики: на тлі сплеску COVID-19 НСЗУ продовжує ігнорувати виплати "ковідних" пакетів лікарням

Деталі

Головний інфекціоніст Вінницької області Лариса Мороз в коментарі УНН розповіла, що в області зараз фіксують дуже сильний приріст хворих на коронавірус. За минулі вихідні в інфекційну лікарню надійшло 26 нових пацієнтів. При цьому, "ковідні" виплати за серпень і вересень ще не прийшли.

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"Зараз йде дуже сильне зростання. За минулу суботу-неділю 26 нових пацієнтів. І ось сьогодні вже 4 нових. Не всі випадки підтверджуються відразу. Деякі надходять, і спочатку все добре, а потім виявляється, що це коронавірус. "Ковідні" виплати в повному обсязі ніхто не виплачує. За серпень і вересень виплати не надійшли", - розповіла лікар.

Водночас, головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що ситуація в області з коронавірусом погіршується, йде сильний приріст хворих, і всі з них інфіковані "Дельта"-штамом. Попри це, на серпень ще немає "стаціонарного пакета і амбулаторії". При цьому НСЗУ виплатила лише 1 млн гривень замість 3,5 млн обіцяних на заборгованості по "ковідних" пакетах за серпень.

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"А на вересень, як кажуть, "кінь не валявся", тобто, нічого немає. Хворих коронавірусом з кожним днем все більше. Сьогодні на ранок було 48 хворих. З них 8 осіб - ми перевели 9 вересня на ШВЛ. І зараз, буквально мені подзвонили з двох районів, погодили, що везуть нам ще пацієнтів. У порівнянні з тим тижнем, кількість збільшується однозначно", - розповіла лікар.

За її словами, щодня у відділення потрапляють 13 осіб, зараз почали фіксувати особливо тяжкі випадки.

"Ще позавчора було святкування дня міста. Ми з жахом чекаємо, що через 10 днів буде, тому що все було дуже масово без жодних засобів запобігання. З упевненістю можу сказати, що відмінність від попереднього - ну, виключно швидкий розвиток цих пневмоній на тлі коронавірусу.

Я вважаю, що всі ці випадки - це штам "Дельта". Але у нас же не ідентифікуються в області взагалі. По клініці вони всі з "Дельтою". Але це чисто клінічно, тому що жодної ідентифікації немає", - додала інфекціоніст.

Завідувачка інфекційного відділення Южноукраїнської міської лікарні (Миколаївська область) Зоя Фроюк в коментарі УНН розповіла, що лікарню позбавили "ковідного" пакета ще в квітні, попри те, що лікарня повністю відповідала умовам і була оснащена всім необхідним для лікування пацієнтів.

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"З квітня наша лікарня не змогла укласти контракт з НСЗУ і не отримала "ковідний" пакет, тому з квітня ми "ковідних" пацієнтів не лікуємо... Нашу лікарню виключили за "територіальним" принципом. Хоча за умовами наша лікарня взагалі не поступається тим, кому "ковідні" пакети дали. А в деяких моментах навіть має переваги", - розповіла лікар.

За словами Фроюк, у лікарні є триповерхове інфекційне відділення, на кожному з яких є по 20 боксів. І в кожному боксі по 2 людини.

"Тобто, ми можемо розташувати 60 пацієнтів одночасно без перенаповнення. У нас достатня кількість концентраторів. На 3-у поверсі виконано генеральний капітальний ремонт. Тобто ми можемо приймати пацієнтів, але "ковідного" пакета немає. У нас лікарня могла розгорнутися до 120 ліжок. У нас було інфекційне відділення, плюс додаткове "ковідне" відділення. І реанімаційні ліжка", - додала лікар.

При цьому, у лікарні були проблеми з виплатами і в період, коли НСЗУ давала "ковідні" пакети. Медик зазначає, що лікарня не отримувала виплати в повному обсязі.

"Протягом останнього тижня збільшилися випадки надходження хворих з пневмоніями. Поки тести показують негативні результати, а на сьогодні 2 людини ми відправили в сусідні райони. Для міста-атомника це не дуже добре, тому що люди різні бувають, хто спроможний, хто неспроможний. У цьому випадку, у нас літня пара, і їм важко буде добиратися в такому стані", - прокоментувала лікар ситуацію із загостренням коронавірусу.

Контекст

Ось уже тривалий час НСЗУ продовжує не виплачувати заборгованості лікарням за "ковідними" пакетами, перетворюючи таким чином медиків у "сезонних працівників".

Ситуація загострилася після відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді в Україні почали закривати інфекційні боксовані лікарні, у яких лікують пацієнтів з коронавірусом.

Так, 31 травня, у Миколаєві позбавили фінансування єдину в області відновлену за європейськими стандартами лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Головний лікар Світлана Федорова в інтерв'ю УНН розповіла, що НСЗУ принципово відмовлялася вносити лікарню у список медичних установ, яким надають "ковідні" пакети.

Представник НСЗУ Дмитро Самофалов заявляв, що облаштування лікарні нібито не відповідає вимогам, за якими надаються такі виплати. При цьому, озвучені правила ніде не прописані, але озвучені за "вимогами Офісу Президента".