Медики: на фоне всплеска COVID-19 НСЗУ продолжает игнорировать выплаты “ковидных” пакетов больницам

Детали

Главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз в комментарии УНН рассказала, что в области сейчас фиксируют очень сильный прирост заболевших на коронавирус. За прошлые выходные в инфекционную больницу поступило 26 новых пациентов. При этом, “ковидные” выплаты за август и сентябрь еще не пришли.

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“Сейчас идет очень сильный рост. За минувшую субботу-воскресенье 26 новых пациентов. И вот сегодня уже 4 новых. Не все случаи подтверждаются сразу. Некоторые поступают, и сначала все хорошо, а потом оказывается, что это коронавирус. “Ковидные” выплаты в полном объеме никто не выплачивает. За август и сентябрь выплаты не поступили”, - рассказала врач.

В то же время, главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ситуация в области с коронавирусом ухудшается, идет сильный прирост заболевших, и все из них инфицированы “Дельта”-штаммом. Несмотря на это, на август еще нет “стационарного пакета и амбулатории”. При этом НСЗУ выплатила лишь 1 млн гривен вместо 3,5 млн обещанных на задолженности по “ковидным” пакетам за август.

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“А на сентябрь, как говорят, “конь не валялся”, то есть, ничего нет. Больных коронавирусом с каждым днем все больше. Сегодня на утро было 48 больных. Из них 8 человек - мы перевели 9 сентября на ИВЛ. И сейчас, буквально мне позвонили из двух районов, согласовали, что везут нам еще пациентов. По сравнению с той неделей, количество увеличивается однозначно”, - рассказала врач.

По ее словам, ежедневно в отделения попадают 13 человек, сейчас начали фиксировать особо тяжелые случаи.

“Еще позавчера было празднование дня города. Мы с ужасом ждем, что через 10 дней будет, потому что все было очень массово безо всяких средств предохранения. С уверенностью могу сказать, что отличие от предыдущего - ну, исключительно быстрое развитие этих пневмоний на фоне коронавируса.

Я считаю, что все эти случаи - это штамм “Дельта”. Но у нас же не идентифицируются в области вообще. По клинике они все с “Дельтой”. Но это чисто клинически, потому что никакой идентификации нет”, - добавила инфекционист.

Заведующая инфекционным отделением Южноукраинской городской больницы (Николаевская область) Зоя Фроюк в комментарии УНН рассказала, что больницу лишили “ковидного” пакета еще в апреле, несмотря на то, что больница полностью соответствовала условиям и была оснащена всем необходимым для лечения пациентов.

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“С апреля наша больница не смогла заключить контракт с НСЗУ и не получила “ковидный” пакет, поэтому с апреля мы “ковидных” пациентов не лечим... Нашу больницу исключили по “территориальному” принципу. Хотя по условиям наша больница вообще не уступает тем, кому “ковидные” пакеты дали. А в некоторых моментах даже имеет преимущества”, - рассказала врач.

По словам Фроюк, в больнице есть трехэтажное инфекционное отделение, на каждом из которых находится по 20 боксов. И в каждом боксе по 2 человека.

“То есть, мы можем расположить 60 пациентов одновременно без перенаполнения. У нас достаточное количество концентраторов. На 3-м этаже выполнен генеральный капитальный ремонт. То есть мы можем принимать пациентов, но “ковидного” пакета нет. У нас больница могла развернуться до 120 коек. У нас было инфекционное отделение, плюс дополнительное “ковидное” отделение. И реанимационные койки”, - добавила врач.

При этом, в больнице были проблемы с выплатами и в период, когда НСЗУ давала “ковидные” пакеты. Медик отмечает, что больница не получала выплаты в полном объеме.

“Последнюю неделю увеличились случаи поступления больных пневмониями. Пока тесты показывают отрицательные результаты, а на сегодня 2 человека мы отправили в соседние районы. Для города-атомщика это не очень хорошо, потому что люди разные бывают, кто состоятельный, кто несостоятельный. В данном случае, у нас пожилая пара, и им тяжело будет добираться в таком состоянии”, - прокомментировала врач ситуацию с обострением коронавируса.

Контекст

Вот уже длительное время НСЗУ продолжает не выплачивать задолженности больницам по “ковидным” пакетам, превращая таким образом медиков в “сезонных работников”.

Ситуация обострилась после отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда в Украине начали закрывать инфекционные боксированные больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Так, 31 мая, в Николаеве лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Главный врач Светлана Федорова в интервью УНН рассказала, что НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “ковидные” пакеты.

Представитель НСЗУ Дмитрий Самофалов заявлял, что обустройство больницы якобы не соответствует требованиям, по которым предоставляются такие выплаты. При этом, озвученные правила нигде не прописаны, но озвученные по “требованиям Офиса Президента”.