Медик порадив, як правильно пити воду для уникнення наслідків спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Більшу частину добової норми споживання води слід випивати у першу половину дня, до 16 години, а ближче до ночі скоротити споживання, що дозволить уникнути набряків і нівелювати наслідки спеки. Про це повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус у коментарі кореспонденту УНН.
"Пити воду рекомендую більше в першу половину дня, десь до 16:00 основну масу. А на ніч обмежити, щоб набряків не було. І пити треба не кружками, а по пару ковтків з інтервалами в хвилин 15. Тоді кращі буде переноситись спека", - зазначив медик.
За його словами, температурний перегрів дуже погано впливає на роботу нервової системи і слизових, крім того, він провокує стрибки тиску тощо.
Нагадаємо, цього тижня ризик виникнення алергії в Україні залишиться помірним та високим, особливо – на заході та північному заході країни.