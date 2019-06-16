Медик посоветовал, как правильно пить воду во избежание последствий жары

"Пить воду рекомендую больше в первую половину дня, где-то до 16:00 основную массу. А на ночь ограничить, чтобы отеков не было. И пить надо не кружками, а по несколько глотков с интервалом в минут 15. Тогда лучшие будет переноситься жара" , - отметил медик.



По его словам, температурный перегрев очень плохо влияет на работу нервной системы и слизистых, кроме того, он провоцирует скачки давления и тому подобное.



Напомним, на этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на западе и северо- западе страны.