Медик посоветовал, как правильно пить воду во избежание последствий жары
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Большую часть суточной нормы потребления воды следует выпивать в первой половине дня, до 16 часов, а ближе к ночи сократить потребление, что позволит избежать отеков и нивелировать последствия жары. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус в комментарии корреспонденту УНН.
"Пить воду рекомендую больше в первую половину дня, где-то до 16:00 основную массу. А на ночь ограничить, чтобы отеков не было. И пить надо не кружками, а по несколько глотков с интервалом в минут 15. Тогда лучшие будет переноситься жара" , - отметил медик.
По его словам, температурный перегрев очень плохо влияет на работу нервной системы и слизистых, кроме того, он провоцирует скачки давления и тому подобное.
Напомним, на этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на западе и северо- западе страны.