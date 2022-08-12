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Майже третина із усіх російських військ на території України розташована та півдні - військовий експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Наразі ворог активно перекидає війська на Херсонщину та Запоріжжя, але поки складно сказати, чи для оборони, чи для наступу. Навіть якщо російські війська будуть наступати, ЗСУ мають достатньо сил та засобів, аби порушити плани ворога. Адже почалася третья фаза війни, у якій успішно діє українська артилерія. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Сергій Згурець.

Майже третина із усіх російських військ на території України розташована та півдні - військовий експерт

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«Впродовж двох останніх тижнів рф перекинула в Херсонську та Запорізьку області певну кількість особового складу зі Східного військового округу, повітряно-десантних частин і з інших напрямків, з Ізюмського та з Донбасу. Якщо на території України зараз близько 100 БТГр ворога, то на півдні знаходиться близько 30 БТГр, тобто майже третина військ. Але чітко визначити подальші дії противника достатньо складно. Навіть британська чи американська розвідки говорять, що це буде або відповідь на український військовий наступ і тому йде перекидання сил, або ж це спроба підготовки до власного контрнаступу», – повідомив Згурець.

Деталі

Теоретично російські війська можуть рухатися по трьох напрямках: Миколаїв, Кривий Ріг і Запоріжжя. Якщо буде рух на Запоріжжя, то він може бути в двох напрямках, з лівого берегу Дніпра, де зараз знаходиться значна частина військ, і з правого – де розташовані найбільш вразливі угруповання в плані логістичного забезпечення. І рух на Запоріжжя потрібен, аби забезпечити безпеку саме військам з правого берегу Дніпра.

«Але все це лише теоретичні оцінки можливих дій російських військ, і значною мірою вони складно реалізуються. Зокрема, через перебите сполучення в зоні Каховки, яке було ділянкою постачання російських військ. Думаю, ще не один такий захід зможе реалізувати українська сторона, навіть до повного відсікання логістики на правому березі Дніпра. Тоді у ворога постане питання, що робити з цим угрупованням, і навряд чи мова йтиметься про наступ. Протягом найближчих тижнів питання, що буде робити ворог, чи наступати, чи шукати варіанти виходу з зони правого берега, вирішиться. Можна стверджувати, що українська армія має можливості для того, щоб блокувати всі дії росіян», – зазначив Згурець.

Експерт додав, що якщо ворог вирішить просуватися в бік Запоріжжя з лівого берега Дніпра через Василівку, там теж у нього виникнуть складнощі. По-перше, через добре укріплену лінії оборони, по-друге, на цій ділянці є можливості застосування українських засобів авіації для здійснення ударів по російських військах.

«Думаю, що ця ділянка фронту буде дійсно викликати багато питань і зацікавленості. Але впродовж найближчого часу буде зрозуміло, як саме там розвиватиметься ситуація. Завдання наших військ наразі – забезпечити стабілізацію лінії фронту. Є поки гарячі ділянки – у зоні Авдіївки, у зоні Бахмута і в зоні Сіверська. Там ворог намагається прощупувати нашу оборону і використовувати перевагу артилерії. Тобто, ситуація поки що складна. Але ворогу не вдається значно просунутися. Найбільше просування спостерігається в зоні Бахмута, за місяць – на 10 км на окремих ділянках. В інших районах немає просувань, особливо в тих зонах, де є наша артилерія. Зараз ми знаходимося на третій фазі війни, де використання тих же “хаймерсів” допомагає реалізовувати виклики російської армії, яка використовувала свою перевагу в артилерії на вузьких ділянках. Як це було, наприклад, у Сєвєродонецьку і Лисичанську. Тоді у нас ще не було “хаймерсів”, і ми віддали ці міста через перевагу ворога в артилерії», – додав експерт.

Нагадаємо

6 серпня британська військова розвідка передбачала вступ війни росії в Україні у нову фазу, при цьому більша частина бойових дій переміститься на майже 350-кілометровий фронт, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

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