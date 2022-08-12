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Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт

Киев • УНН

 • 298168 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сейчас враг активно перебрасывает войска в Херсонскую и Запорожскую области, но пока сложно сказать, для обороны или для наступления. Даже если российские войска будут наступать, у ВСУ достаточно сил и средств, чтобы нарушить планы врага. Началась ведь третья фаза войны, в которой успешно действует украинская артиллерия. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт

Цитата

«В течение двух последних недель рф перебросила в Херсонскую и Запорожскую области определенное количество личного состава из Восточного военного округа, воздушно-десантных частей и других направлений, из Изюмского и с Донбасса. Если на территории Украины сейчас около 100 БТГр врага, то на юге находится около 30 БТГр, то есть около трети войск. Но четко определить дальнейшие действия противника достаточно сложно. Даже британская или американская разведки говорят, что это будет либо ответ на украинское военное наступление и поэтому идет перебрасывание сил, либо же это попытка подготовки к собственному контрнаступлению», – сообщил Згурец.

Детали

Теоретически российские войска могут двигаться по трем направлениям: Николаев, Кривой Рог и Запорожье. Если будет движение к Запорожью, то оно может быть в двух направлениях, с левого берега Днепра, где сейчас находится значительная часть войск, и с правого – где расположены наиболее уязвимые группировки в плане логистического обеспечения. И движение к Запорожью нужно, чтобы обеспечить безопасность именно войскам с правого берега Днепра.

«Но все это лишь теоретические оценки возможных действий российских войск, и в значительной степени они сложно реализуются. В частности, из-за перебитого сообщения в зоне Каховки, которое было участком снабжения российских войск. Думаю, еще не одно такое мероприятие сможет реализовать украинская сторона, даже до полному отсечению логистики на правом берегу Днепра. Тогда у врага возникнет вопрос, что делать с этой группировкой, и вряд ли речь пойдет о наступлении. В ближайшие недели вопрос, что будет делать враг, наступать или искать варианты выхода из зоны правого берега, решится. Можно утверждать, что у украинской армии есть возможности для того, чтобы блокировать все действия россиян», – отметил Згурец.

Эксперт добавил, что если враг решит продвигаться в сторону Запорожья с левого берега Днепра через Васильевку, там тоже у него возникнут сложности. Во-первых, из-за хорошо укрепленной линии обороны, во-вторых, на этом участке есть возможности применения украинских средств авиации для ударов по российским войскам.

«Думаю, что этот участок фронта будет действительно вызывать много вопросов и заинтересованности. Но в ближайшее время будет понятно, как именно там будет развиваться ситуация. Задача наших войск пока – обеспечить стабилизацию линии фронта. Есть пока горячие участки – в зоне Авдеевки, в зоне Бахмута и в зоне Северска. Там враг пытается прощупывать нашу оборону и использовать преимущество артиллерии. То есть ситуация пока сложная. Но врагу не удается значительно продвинуться. Наибольшее продвижение наблюдается в зоне Бахмута, за месяц – на 10 км на отдельных участках. В других районах нет продвижений, особенно в зонах, где есть наша артиллерия. Сейчас мы находимся на третьей фазе войны, где использование тех же “хаймерсов” помогает реализовывать вызовы российской армии, использовавшей свое превосходство в артиллерии на узких участках. Как это было, например, в Северодонецке и Лисичанске. Тогда у нас еще не было “хаймерсов”, и мы отдали эти города из-за преимущества врага в артиллерии», – добавил эксперт.

Напомним

6 августа британская военная разведка предусматривала вступление войны россии в Украину в новую фазу, при этом большая часть боевых действий переместится на почти 350-километровый фронт, простирающийся к юго-западу от Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

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