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Майже 800 державних підприємств готують до приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило етапи підготовки та проведення приватизації перших 800 державних підприємств. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Майже 800 державних підприємств готують до приватизації

"В Україні близько 3600 державних підприємств, що демонструють різні показники фінансової та операційної ефективності: від небагатьох успішних до переважної більшості збиткових і зовсім занедбаних. Мінекономіки наразі готує майже 800 держкомпаній до приватизації, запропонувавши організувати та структурувати цей процес, як цілісний проект, до якого залучаються всі відповідальні органи влади", - йдеться в повідомленні.

За словами директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболева, мала приватизація за рік принесла понад 1,5 млрд гривень у бюджети різних рівнів.

"Ми погодили чіткий план дій, який передбачає передачу об’єктів до ФДМУ (Фонд державного майна України - ред.) від органів їх управління, підготовку до продажу та усунення можливих проблем і ризиків, безпосередній продаж через процедури малої та великої приватизації", - сказав Соболев.

Нагадаємо, Кабмін обіцяв ліквідувати понад тисячу неефективних підприємств.

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