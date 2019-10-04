Почти 800 государственных предприятий готовят к приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба министерства.
"В Украине около 3600 государственных предприятий, демонстрирующих различные показатели финансовой и операционной эффективности: от немногих успешных до подавляющего большинства убыточных и вовсе заброшенных. Минэкономики сейчас готовит около 800 госкомпаний к приватизации, предложив организовать и структурировать этот процесс, как целостный проект, к которому привлекаются все ответственные органы власти", - говорится в сообщении.
По словам директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева, малая приватизация за год принесла более 1,5 млрд гривен в бюджеты разных уровней.
"Мы согласовали четкий план действий, предусматривающий передачу объектов ФГИУ (Фонд государственного имущества Украины - ред.) от органов их управления, подготовку к продаже и устранения возможных проблем и рисков, непосредственная продажа через процедуры малой и большой приватизации", - сказал Соболев.
Напомним, Кабмин обещал ликвидировать более тысячи неэффективных предприятий.