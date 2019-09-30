Кабмін обіцяє ліквідувати понад тисячу неефективних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України обіцяє ліквідувати понад тисячу неефективних підприємств. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми проведемо приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб’єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця та ліквідують корупцію. Понад тисячу неефективних підприємств буде ліквідовано – держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств", - йдеться в тексті проекту програми.
Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.