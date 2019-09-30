Кабмин обещает ликвидировать более тысячи неэффективных предприятий

"Мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию. Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - говорится в тексте проекта программы.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.