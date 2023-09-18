Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки боролись з пожежами тільки в продовж останньої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки ДСНС ліквідовували впродовж доби загорання на відкритих територіях. Горіла трава, сміття, суха рослинність, пише УНН з посиланням на рятувальну службу.
Деталі
Було зафіксовано 130 пожеж на площі понад 102 га. Найчастіше повідомлення про загоряння надходили на Одещині - 37, Дніпропетровщині - 33 та Вінниччині - 10. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Наразі одна з таких пожеж ще триває Черкасах. Горить суха трава. На місце події прибули чергові караули із трьох пожежно-рятувальних частин міста. Гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром та зміною напрямків. Загалом на місці події працює 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Площа пожежі уточнюється.
Здійснено 45 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 13 пожеж та надано психологічну допомогу 40 особам.
Піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 8 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 165 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 0,21 гектара.
Із початку року вогнеборці ліквідували вже 17 тисяч 865 пожеж в екосистемах на загальній площі майже 13 тисяч 500 га. При цьому загинули 20 людей, ще 38 травмувалися.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Бережіть себе і навколишнє середовище! У разі небезпеки телефонуйте за номером 101!", - додали у ДСНС
Доповнення
З початку війни здійснено 116 тисяч 940 виїздів, ліквідовано 16 тисяч 379 пожеж, врятовано 4 тисячі 324 особи, надано психологічну допомогу 226 тисячам 558 особам.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тисячі 862 разів, Київщині – 8 тисячі 749, Донеччині – 7 тисяч 973, Миколаївщині – 5 тисяч 999, Херсонщині – 7 тисяч 636, Чернігівщині – 4 тисяч 942, Сумщині – 2 тисячі 508, Черкащині – 1 тисяча 296.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 430 тисяч 906 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 093 одиниці авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 95 тисяч 153 гектар.
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