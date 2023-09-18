Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки боролись з пожежами тільки в продовж останньої доби

ukru
29 березня, 17:57 • 228777 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 297260 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 254328 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 290368 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 258414 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 196722 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 188358 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 159684 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 497500 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174760 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
75 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 166733 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 173164 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 110279 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 130857 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 120015 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 352956 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 497479 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 536159 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 535959 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 438051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 166733 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 297185 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 163795 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 155584 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 127371 перегляди
Актуальне
Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки боролись з пожежами тільки в продовж останньої доби

Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки боролись з пожежами тільки в продовж останньої доби

Київ • УНН

 • 133239 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Майже 600 рятувальників та 138 одиниць техніки ДСНС ліквідовували впродовж доби загорання на відкритих територіях. Горіла трава, сміття, суха рослинність, пише УНН з посиланням на рятувальну службу. 

Деталі

Було зафіксовано 130 пожеж на площі понад 102 га. Найчастіше повідомлення про загоряння надходили на Одещині - 37, Дніпропетровщині - 33 та Вінниччині - 10. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Наразі одна з таких пожеж ще триває Черкасах. Горить суха трава. На місце події прибули чергові караули із трьох пожежно-рятувальних частин міста. Гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром та зміною напрямків. Загалом на місці події працює 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Площа пожежі уточнюється.

Здійснено 45 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 13 пожеж та надано психологічну допомогу 40 особам.

Піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 8 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 165 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 0,21 гектара.

Із початку року вогнеборці ліквідували вже 17 тисяч 865 пожеж в екосистемах на загальній площі майже 13 тисяч 500 га. При цьому загинули 20 людей, ще 38 травмувалися.

"Закликаємо громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Бережіть себе і навколишнє середовище! У разі небезпеки телефонуйте за номером 101!", - додали у ДСНС

Доповнення

З початку війни здійснено 116 тисяч 940 виїздів, ліквідовано 16 тисяч 379 пожеж, врятовано 4 тисячі 324 особи, надано психологічну допомогу 226 тисячам 558 особам.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тисячі 862 разів, Київщині – 8 тисячі 749, Донеччині – 7 тисяч 973, Миколаївщині – 5 тисяч 999, Херсонщині – 7 тисяч 636, Чернігівщині – 4 тисяч 942, Сумщині – 2 тисячі 508, Черкащині – 1 тисяча 296.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 430 тисяч 906 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 093 одиниці авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 95 тисяч 153 гектар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві рятувальник ДСНС пробіг 62,7 км у повному спорядженні у пам’ять про своїх загиблих на війні колег

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73