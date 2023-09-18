Почти 600 спасателей и 138 единиц техники боролись с пожарами только в течение последних суток
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Почти 600 спасателей и 138 единиц техники ГСЧС ликвидировали в течение суток возгорания на открытых территориях. Горела трава, мусор, сухая растительность, пишет УНН со ссылкой на спасательную службу.
Детали
Было зафиксировано 130 пожаров на площади более 102 га. Чаще всего сообщения о возгораниях поступали в Одесской области - 37, Днепропетровской - 33 и Винницкой - 10. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сейчас один из таких пожаров еще продолжается Черкассах. Горит сухая трава. На место происшествия прибыли дежурные караулы из трех пожарно-спасательных частей города. Тушение пожара осложняется порывистым ветром и сменой направлений. Всего на месте происшествия работает 4 единицы техники и 16 спасателей. Площадь пожара уточняется.
Осуществлено 45 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 13 пожаров и оказана психологическая помощь 40 лицам.
Пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 8 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 165 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 0,21 гектара.
С начала года пожарные ликвидировали уже 17 тысяч 865 пожаров в экосистемах на общей площади почти 13 тысяч 500 га. При этом погибли 20 человек, еще 38 травмировались.
"Призываем граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Берегите себя и окружающую среду! В случае опасности звоните по телефону 101!", - добавили в ГСЧС
Дополнение
С начала войны осуществлено 116 тысяч 940 выездов, ликвидировано 16 тысяч 379 пожаров, спасены 4 тысячи 324 человека, оказана психологическая помощь 226 тысячам 558 лицам.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 22 тысячи 862 раз, Киевской области – 8 тысяч 749, Донецкой области – 7 тысяч 973, Николаевской области – 5 тысяч 999, Херсонской области – 7 тысяч 636, Черниговской области – 4 тысяч 942, Сумской области – 2 тысячи 508, Черкасской области – 1 тысяча 296.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 430 тысяч 906 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 093 единицы авиационных бомб. Обследована территория площадью более 95 тысяч 153 гектар.
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