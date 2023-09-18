Почти 600 спасателей и 138 единиц техники боролись с пожарами только в течение последних суток

Детали

Было зафиксировано 130 пожаров на площади более 102 га. Чаще всего сообщения о возгораниях поступали в Одесской области - 37, Днепропетровской - 33 и Винницкой - 10. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас один из таких пожаров еще продолжается Черкассах. Горит сухая трава. На место происшествия прибыли дежурные караулы из трех пожарно-спасательных частей города. Тушение пожара осложняется порывистым ветром и сменой направлений. Всего на месте происшествия работает 4 единицы техники и 16 спасателей. Площадь пожара уточняется.

Осуществлено 45 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 13 пожаров и оказана психологическая помощь 40 лицам.

Пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 8 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 165 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 0,21 гектара.

С начала года пожарные ликвидировали уже 17 тысяч 865 пожаров в экосистемах на общей площади почти 13 тысяч 500 га. При этом погибли 20 человек, еще 38 травмировались.

"Призываем граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Берегите себя и окружающую среду! В случае опасности звоните по телефону 101!", - добавили в ГСЧС

Дополнение

С начала войны осуществлено 116 тысяч 940 выездов, ликвидировано 16 тысяч 379 пожаров, спасены 4 тысячи 324 человека, оказана психологическая помощь 226 тысячам 558 лицам.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 22 тысячи 862 раз, Киевской области – 8 тысяч 749, Донецкой области – 7 тысяч 973, Николаевской области – 5 тысяч 999, Херсонской области – 7 тысяч 636, Черниговской области – 4 тысяч 942, Сумской области – 2 тысячи 508, Черкасской области – 1 тысяча 296.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 430 тысяч 906 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 093 единицы авиационных бомб. Обследована территория площадью более 95 тысяч 153 гектар.

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