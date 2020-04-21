Майже 6% французів захворіють COVID-19 до 11 травня - інститут Пастера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько 5,7% французів, або 3,7 мільйона осіб, будуть заражені новим коронавірусом до 11 травня, дня початку ослаблення карантинних заходів в країні, згідно з оцінками представленими в попередній публікації Інституту Пастера у вівторок, 21 квітня, передає УНН.
"До 11 травня, коли заплановано ослаблення обмежень, ми прогнозуємо, що 3,7 мільйона осіб, 5,7% (населення - ред.) будуть заражені", - йдеться в дослідженні.
Відзначається також, що імунітет населення до захворювання видається недостатнім, щоб уникнути другої хвилі COVID-19 в країні, якщо всі заходи контролю будуть зняті.
Як повідомляв УНН, у Франції в рамках ослаблення обмежень, введених через поширення коронавірусу, з 20 квітня знімають заборону на відвідування будинків престарілих та притулків. Решта обмежувальних заходів були продовжені до 11 травня.
Відзначимо, станом на 19 квітня у Франції зареєстровано майже 20 000 летальних випадків від коронавірусу. Загальна кількість зафіксованих випадків зараження перевищила позначку в 150000 чоловік, більше 37000 осіб вже одужали.