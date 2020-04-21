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Почти 6% французов заболеют COVID-19 к 11 мая - институт Пастера

Почти 6% французов заболеют COVID-19 к 11 мая - институт Пастера

Киев  •  УНН

 • 12166 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около 5,7% французов, или 3,7 миллиона человек, будут заражены новым коронавирусом к 11 мая, дню начала ослабления карантинных мер в стране, согласно оценкам представленным в предварительной публикации Института Пастера во вторник, 21 апреля, передаёт УНН.

“К 11 мая, когда запланировано ослабление ограничений, мы прогнозируем, что 3,7 миллиона человек, 5,7% (населения — ред.) будут заражены”, — говорится в исследовании.

Отмечается также, что иммунитет населения к заболеванию кажется недостаточным, чтобы избежать второй волны COVID-19 в стране, если все меры контроля будут сняты.

Как сообщал УНН, во Франции в рамках ослабление ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 20 апреля снимают запрет на посещение домов престарелых и приютов. Остальные ограничительные меры были продлены до 11 мая. 

Отметим, по состоянию на 19 апреля во Франции зарегистрировано почти 20 000 летальных случаев от коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заражения превысило отметку в 150000 человек, более 37000 человек уже выздоровели.

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