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Франция снимает запрет на посещение домов престарелых и приютов

Франция снимает запрет на посещение домов престарелых и приютов

Киев  •  УНН

 • 12419 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во Франции в рамках ослабление ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 20 апреля снимают запрет на посещение домов престарелых и приютов. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран на совместной с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на DW.

Хотя сам запрет на посещение отменяется, отдельные ограничения будут сохраняться еще некоторое время. Например, одновременно посещать лицо в вышеупомянутых заведениях могут не более двух родственников. К тому же сам физический контакт также все еще запрещен.

Во Франции из-за вспышки коронавирусной инфекции с середины марта введены строгие ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов. Ограничительные меры будут продлены до 11 мая.

Напомним, по состоянию на 19 апреля во Франции зарегистрировано почти 20 000 летальных случаев от коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заражения превысило отметку в 150000 человек, более 37000 человек уже выздоровели.

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