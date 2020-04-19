Франція знімає заборону на відвідування будинків для літніх людей та притулків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Франції в рамках послаблення обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу, з 20 квітня знімають заборону на відвідування будинків для людей похилого віку та притулків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран на спільній з прем'єр-міністром країни Едуардом Філіппом пресконференції, передає УНН з посиланням на DW.
Хоча сама заборона на відвідування скасовується, окремі обмеження зберігатимуться ще деякий час. Наприклад, одночасно відвідувати особу у вищезгаданих закладах можуть не більше двох родичів. До того ж сам фізичний контакт також все ще заборонений.
У Франції через спалах коронавірусної інфекції з середини березня запроваджені суворі обмежувальні заходи, спрямовані на скорочення соціальних контактів. Обмежувальні заходи будуть подовжені до 11 травня.
Нагадаємо, станом на 19 квітня у Франції зареєстровано майже 20 тисяч летальних випадків від коронавірусу. Загальне число зафіксованих випадків зараження перевищило позначку у 150 тисяч осіб, понад 37 тисяч людей вже одужали.